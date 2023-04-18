Губки бантиком, большие серые глаза: Элла Суханова из «Дома-2» показала, как выглядит ее подросшая дочка — скоро три года

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова счастлива во втором браке. Элла вместе с мужем растит дочку Эвелину.

Малышке летом исполнится три года. Эвелина растет очаровательной девочкой. В этом могут убедиться все подписчики микроблога Эллы Сухановой. Экс-участница «Дома-2» довольно часто размещает в соцсети снимки своей наследницы.

На этот раз Элла Суханова засняла дочку в платочке на голове. У маленькой Эвелины красивые серые глаза и пухлые губки бантиком. Поклонники находят, что Эвелина очень похожа на свою маму.

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