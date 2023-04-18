Ольга Бузова на фоне слухов о беременности вышла в свет в откровенном платье: все прелести на виду

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая появилась на премии Moda topical в ошеломительном наряде.

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. В свои 37 лет артистка не перестает искать себе жениха. При этом она всегда облачается в модные и женственные образы. Телеведущая не боится выглядеть слишком экстравагантно. На этот раз она отправилась на премию журнала Оксаны Федоровой Moda topical.

На мероприятие Ольга отправилась в черном откровенном платье с фееричным декольте. Лиф подчеркнул ее пышную грудь, а юбка облегала бедра. На фоне слухов о беременности, которые появились не так давно, артистка решила блеснуть своими формами. Она не только наглядно показала, что не ждет ребенка, но и назвала сплетни чушью. 

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А на вечеринке Ольга встретила коллег. Она повеселилась вместе с Димой Биланом. Артистка получила множество комплиментов. Поклонники отметили, что выглядела она роскошно. К слову, недавно звезда похвасталась кольцом с большим бриллиантом. Она оставила в тайне имя человека, который его ей подарил. 

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