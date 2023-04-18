Ольга Бузова на фоне слухов о беременности вышла в свет в откровенном платье: все прелести на виду

На мероприятие Ольга отправилась в черном откровенном платье с фееричным декольте. Лиф подчеркнул ее пышную грудь, а юбка облегала бедра. На фоне слухов о беременности, которые появились не так давно, артистка решила блеснуть своими формами. Она не только наглядно показала, что не ждет ребенка, но и назвала сплетни чушью.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».