«Моя гимнастка»: Боня засняла, как 11-летняя дочка от миллионера Смерфита стоит дома на руках

На этот раз Боня решила заснять, как дочка ведет себя дома. Она решила прямо в номере отеля встать на руки. Анджелина была в топике и брюках. Она оторвала ноги от пола и раскинула их в шпагате. 11-летняя наследница звезды поразила даже свою маму способностями.

«Моя гимнастка», — заявила Виктория.

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