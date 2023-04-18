«Моя гимнастка»: Боня засняла, как 11-летняя дочка от миллионера Смерфита стоит дома на руках

Виктория Боня уже давно стала знаменитостью. Она часто появляется на красных дорожках и премиях. В свои 43 года бывшая участница «Дома-2» не перестает экспериментировать с имиджем и восхищать своей фигурой. Недавно она приехала в Дубай, куда решила отправиться и ее дочка Анджелина. Они остановились в роскошном отеле.
На этот раз Боня решила заснять, как дочка ведет себя дома. Она решила прямо в номере отеля встать на руки. Анджелина была в топике и брюках. Она оторвала ноги от пола и раскинула их в шпагате. 11-летняя наследница звезды поразила даже свою маму способностями.
«Моя гимнастка», — заявила Виктория.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница звезды. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая шикарная гибкость», «Она такая милашка, ваше обаяние унаследовала», «Как круто умеет», «Вот это обезъянка», «Непоседа, как вы», «Да, все раньше так умели», «Ох, какие способности», — стали писать в Сети.