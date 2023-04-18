«Немножко уменьшал в свое время»: Прохор Шаляпин рассказал об операции на важном органе по просьбе женщины

Певец и шоумен Прохор Шаляпин — признанный красавец. Но оказывается, и он вносил коррективы в свою внешность. Правда, не по доброй воле.
Прохор Шаляпин рассказал, как однажды по настоянию дамы сердца решился на вмешательство.
«Я, признаюсь, нос немножко уменьшал в свое время, но, если бы не женщина, которая меня на это сподвигла, я бы никогда не догадался пойти на это. Я не хочу называть ее имя, но она сделала себе нос и убедила меня, что мне надо это тоже делать. Признаюсь, что два года назад также вставлял золотые нити, но понял, что этого можно было избежать, просто пользуясь коллагеном с гиалуроном и нанося какие-то элементарные крема», — поделился Прохор Шаляпин.
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Прохор Шаляпин уточнил, что настороженно относится к вмешательствам и инъекциям, предпочитая ухаживать за собой с помощью консервативных методик — кремов, косметического молочка и других средств.
По материалам MK.RU