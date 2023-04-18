«Немножко уменьшал в свое время»: Прохор Шаляпин рассказал об операции на важном органе по просьбе женщины

Певец и шоумен Прохор Шаляпин — признанный красавец. Но оказывается, и он вносил коррективы в свою внешность. Правда, не по доброй воле.

Прохор Шаляпин рассказал, как однажды по настоянию дамы сердца решился на вмешательство.