Севастьянова в топике засветила «ложбинку греха» за ужином: все обомлели от такого вида

Каролина Севастьянова уже давно завершила свою карьеру. Она была художественной гимнасткой и получила много наград. На Олимпийских играх ей удалось завоевать золото. А теперь она регулярно путешествует, снимается для телевизионных шоу. В 27 лет звезда поддерживает фигуру в тонусе.
Недавно Каролина улетела в Дубай. Она проводит время с подругами на курорте. Гимнастка почти каждый день загорает, а вечером наряжается для прогулок. На этот раз она появилась за ужином в трикотажной юбке изумрудного цвета и крохотном топике. Севастьянова засветила свою «ложбинку греха».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну прям конфетка», «С первого взгляда очаровывает», «Какая роскошная», «Грудь прям дразнит в этом топике», «Вы словно персонаж из сна», «Там все залюбовались вами», — стали писать подписчики.