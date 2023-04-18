Севастьянова в топике засветила «ложбинку греха» за ужином: все обомлели от такого вида

Недавно Каролина улетела в Дубай. Она проводит время с подругами на курорте. Гимнастка почти каждый день загорает, а вечером наряжается для прогулок. На этот раз она появилась за ужином в трикотажной юбке изумрудного цвета и крохотном топике. Севастьянова засветила свою «ложбинку греха».

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