Похудевший Николай Басков щегольнул в джинсах скинни: раньше себе такого не позволял

Певец Николай Басков посетил светское мероприятие — Preparty премии Ru.TV, которое состоялось в этот вторник, 18 апреля.
Известный музыкант за последнее время довольно заметно похудел, что всячески подчеркивает своими нарядами.
Для выхода в свет Николай Басков выбрал джинсы скинни и белый пиджак, который плотно обхватил его торс. Еще совсем недавно подобных нарядов Николай Басков себе не позволял.
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Николай Басков подчеркнул стройность. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Журналисты попросили Николая Баскова прокомментировать разговоры о том, что якобы появление Филиппа Киркорова где бы то ни было приносит удачу. Басков в ответ рассмелся.
«Филипп приносит удачу? Ну, наверное. Я поинтересуюсь, сколько это будет стоить», — сказал Николай Басков.