Похудевший Николай Басков щегольнул в джинсах скинни: раньше себе такого не позволял

Певец Николай Басков посетил светское мероприятие — Preparty премии Ru.TV, которое состоялось в этот вторник, 18 апреля.

Известный музыкант за последнее время довольно заметно похудел, что всячески подчеркивает своими нарядами.

Для выхода в свет Николай Басков выбрал джинсы скинни и белый пиджак, который плотно обхватил его торс. Еще совсем недавно подобных нарядов Николай Басков себе не позволял.

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