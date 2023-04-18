Отправил маме поцелуй: Арзамасова запечатлела, как подросший сын Авербуха в чепчике гуляет со своей уточкой

Примечательно, что Лиза на этот раз посвятила день наследнику. Она отправилась гулять с полутора годовалым малышом. Актриса запечатлела его в модной пуховой жилетке, на спине которой написано его имя. А также Лев был в чепчике. Он катил впереди себя игрушку в виде утенка, у которого подвижные лапки.

«Кто же это? Никогда бы со спины не узнала! Лева, пошли воздушный поцелуйчик! Спасибо! Вышел прогуляться со своей уточкой», – сказала Арзамасова.

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