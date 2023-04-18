Отправил маме поцелуй: Арзамасова запечатлела, как подросший сын Авербуха в чепчике гуляет со своей уточкой

Лиза Арзамасова уже давно строит карьеру в кино. Она в этом году снялась в продолжении ситкома «Папины дочки». Примечательно, что за минувшие годы актриса почти не изменилась. При этом она стала женой Ильи Авербуха и родила сына Льва. Артистка успевает совмещать работу и материнство. Она даже посещает красные дорожки.
Примечательно, что Лиза на этот раз посвятила день наследнику. Она отправилась гулять с полутора годовалым малышом. Актриса запечатлела его в модной пуховой жилетке, на спине которой написано его имя. А также Лев был в чепчике. Он катил впереди себя игрушку в виде утенка, у которого подвижные лапки.
«Кто же это? Никогда бы со спины не узнала! Лева, пошли воздушный поцелуйчик! Спасибо! Вышел прогуляться со своей уточкой», – сказала Арзамасова.
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Поклонники были сражены кадрами. Многие осыпали мальчика комплиментами. «Лев Ильич просто великолепен», «Красавчик, хорошей прогулки», «Левушка большой стал! И жилетка огонь», «Какой у вас Левушка чудесный. Растет не по дням, а по часам», «Ну что за очаровашка», «Время бежит, а игрушки все так же радуют малышей», — стали писать подписчики.