Избранница Тиграна Салибекова из «Дома-2» ждет ребенка

Не исключено, что участник «Дома-2» Тигран Салибеков в скором времени может в четвертый раз стать отцом. Троих сыновей ему родила бывшая жена Юлия Салибекова. Папа не занимается мальчиками, а строит отношения на проекте.

Сейчас у Тиграна Салибекова новая любовь, его избранницей стала 20-летняя Виктория Лысковец. Пара вместе меньше трех месяцев. Но в скором времени, вероятно, Тигран и Виктория станут родителями общего малыша.

Викторию Лысковец врачи заподозрили в беременности. Девушка проходила обследование для вмешательства, и результаты анализов оказались такими, что медики отправили Вику сдавать еще и кровь на ХГЧ. Это исследование, которое определяет, есть беременность или нет на самых ранних стадиях.

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