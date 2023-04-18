Роскошное декольте: Люся Чеботина подчеркнула манкую фигуру в кожаном мини-платье и казаках со стразами

Певица Люся Чеботина в этот вторник, 18 апреля, появилась на светской вечеринке — Preparty премии Ru.TV.

Исполнительница хита «Монако» Люся Чеботина дала понять, что тяготеет к стилю вестерн. Для выхода в свет Люся Чеботина выбрала черное кожаное мини-платье с большим вырезом, обнажившее ее роскошное декольте и стройные ножки. Наряд стал удачным акцентом для манкой фигуры Люси Чеботиной.

Образ украсили казаки со стразами и нарочито небрежно наброшенный на плечи кожаный жакет с золотыми пуговицами. Шею Люси Чеботиной украсил чокер.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».