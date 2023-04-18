Роскошное декольте: Люся Чеботина подчеркнула манкую фигуру в кожаном мини-платье и казаках со стразами

Люся Чеботина

Люся Чеботина. Фото: Global Look Press

Исполнительница хита «Монако» Люся Чеботина отметилась на светском мероприятии.

Певица Люся Чеботина в этот вторник, 18 апреля, появилась на светской вечеринке — Preparty премии Ru.TV.

Исполнительница хита «Монако» Люся Чеботина дала понять, что тяготеет к стилю вестерн. Для выхода в свет Люся Чеботина выбрала черное кожаное мини-платье с большим вырезом, обнажившее ее роскошное декольте и стройные ножки. Наряд стал удачным акцентом для манкой фигуры Люси Чеботиной. 

Образ украсили казаки со стразами и нарочито небрежно наброшенный на плечи кожаный жакет с золотыми пуговицами. Шею Люси Чеботиной украсил чокер.

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Люся Чеботина в кожаном мини-платье. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

«Я не большой поклонник соцсетей, где голосуют за того или иного артиста. Предпочитаю поддерживать человека, говорить что-то хорошее во время разговора», — призналась Люся Чеботина Teleprogramma.pro.

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