Уже выше мамы: постройневшая Нетребко в модном платье появилась с 14-летним сыном на публике в Вене

Анна Нетребко уже давно стала известной персоной. Она каждый год гастролирует не только по Европе, но и даже в Аргентине, Японии и других странах. В 51 год она следит за внешностью и не перестает удивлять публику яркими образами. Недавно артистка вернулась в Вену, где живет много лет. Она отметила Пасху с родными и близкими.
На этот раз Нетребко отправилась в Escape Room, где проходит интерактивная выставка. Она взяла с собой 14-летнего сына Тьяго. Певица оделась с ним в одной гамме. Она предстала в платье-трапеции в шахматную клетку. Она подчеркнула свою постройневшую фигуру, козырнув ножками. Анна сделала легкую завивку. А ее наследник был в спортивном костюме. Даже каблуки не спасли певицу, так как сын был выше ее ростом.
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«Весна не хочет к нам в Вену приходить, поэтому мы находим интересные вещи без необходимости мокнуть под дождем! Вам нравится Escape Rooms? Там, типа, надо быть умным и, типа — находчивым. Мне очень нравится, особенно если кто-то умнее меня и отгадает все задания!» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная певица. Многие также осыпали ее комплиментами. «Сын так похудел! Еще и такой большой», «Как вы хороши! Стройняшка», «В этом платье особенно стильная», «Тьяго просто жених», — стали писать в Сети.
Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды