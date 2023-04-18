Уже выше мамы: постройневшая Нетребко в модном платье появилась с 14-летним сыном на публике в Вене

На этот раз Нетребко отправилась в Escape Room, где проходит интерактивная выставка. Она взяла с собой 14-летнего сына Тьяго. Певица оделась с ним в одной гамме. Она предстала в платье-трапеции в шахматную клетку. Она подчеркнула свою постройневшую фигуру, козырнув ножками. Анна сделала легкую завивку. А ее наследник был в спортивном костюме. Даже каблуки не спасли певицу, так как сын был выше ее ростом.

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