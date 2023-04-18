Два карапуза в белых боди: Ефременкова показала подросших сыновей-близнецов и пообещала раскрыть их имена – назвала дату

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Юлия Ефременкова сообщила об этом, поделившись фото подросших сыновей. Она запечатлела близнецов, лежащими на кровати в белых боди. Два милых карапуза смотрят в кадр, их личики прикрыты.

Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября 2022 года.