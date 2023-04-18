Два карапуза в белых боди: Ефременкова показала подросших сыновей-близнецов и пообещала раскрыть их имена – назвала дату

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова пообещала поклонникам в ближайшее время раскрыть тайну. Она дала понять, что готова сообщить имена сыновей-близнецов. Мальчикам уже почти семь месяцев, а подписчики Юлии Ефременковой до сих пор не знают, какие имена им дали родители.
«22 числа малышам будет семь месяцев. В их мини-праздник скажем имена, а познакомим только после крестин. Когда они будут, не знаю. Для меня это больная тема», - пообещала Юлия Ефременкова.
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Юлия Ефременкова сообщила об этом, поделившись фото подросших сыновей. Она запечатлела близнецов, лежащими на кровати в белых боди. Два милых карапуза смотрят в кадр, их личики прикрыты.
Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября 2022 года.
Сыновья Юлии Ефременковой и Мондезира. Фото: соцсети