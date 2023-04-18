Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она регулярно снимается в новых проектах. Многие зрители ее любят благодаря роли в сериале «Татьянин день». Также она снялась с Павлом Прилучным в картине «Жизнь по вызову». Блондинка не стесняется оголяться перед камерой и в обычной жизни зачастую предстает в дерзких нарядах.
На этот раз Наталья не могла уснуть и сняла пикантное видео. Она покрасовалась в джинсах с низкой посадкой и тонкой короткой майке. Актриса забыла про лифчик, засветив свою округлую грудь во всей красе. Она также решила оголить слегка выпирающий живот. Рудова игриво крутилась перед зеркалом, демонстрируя свои формы.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие отметили, что Наталья лишила их сна. «Ого, какая сочная», «Грудь словно стала больше», «Это выглядит горячо», «Что за цыпочка», «О-ля-ля, что тут происходит», «Лифчик вам точно не нужен», «И как теперь уснуть?», «Хороша», — стали писать подписчики.