Глазки маленькие, брови-нитки: как певица Нюша выглядит по утрам без макияжа и фильтров

На этот раз Нюша решила поделиться личным фото. Она показала, как выглядит по утрам. Певица предстала в кресле с чашкой кофе в одном халате. Она была без макияжа и укладки. Артистка продемонстрировала свое лицо, на котором не было ни теней, ни тона, ни помады. Глаза ее смотрелись маленькими, а брови превратились в ниточки, также ресницы стали едва заметными.

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