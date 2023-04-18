Глазки маленькие, брови-нитки: как певица Нюша выглядит по утрам без макияжа и фильтров

Нюша с юных лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в России. Певица недавно выпустила свой обновленный хит «Чудо», который спела в дуэте с Арашем. Она активно пытается вернуться в форму после родов. У артистки растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. В последнее время звезда все чаще оказывается в спортзале.
На этот раз Нюша решила поделиться личным фото. Она показала, как выглядит по утрам. Певица предстала в кресле с чашкой кофе в одном халате. Она была без макияжа и укладки. Артистка продемонстрировала свое лицо, на котором не было ни теней, ни тона, ни помады. Глаза ее смотрелись маленькими, а брови превратились в ниточки, также ресницы стали едва заметными.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Не все узнали популярную исполнительницу.
«Ой, прям как моя мама», «А глазки такие крохотные», «Тут вообще другой человек», «Грим сильно меняет человека», «Милая, но лоск сразу пропал», «Брови смешные, тонкие», «Другое лицо», — стали писать пользователи Сети.