Невестка Орбакайте повеселилась с внуком Пугачевой на вечеринке в Лос-Анджелесе: топ в облипку, живот голый

На этот раз пара решила отправиться на вечеринку с русскими ребятами. Они оказались на крыше здания с видом на знаменитую надпись Hollywood. Никита веселился вместе с друзьями. А его жена облачилась в модные джинсы и топик. Она оголила плоский живот. Образ дополнила косуха. Невестка Орбакайте подчеркнула свои формы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».