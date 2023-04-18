Невестка Орбакайте повеселилась с внуком Пугачевой на вечеринке в Лос-Анджелесе: топ в облипку, живот голый

Никита Пресняков еще год назад активно работал в Москве. Он играл в театре, давал концерты. Но осенью музыкант спешно покинул Россию. Сын Кристины Орбакайте приехал в США, где теперь снимается клипы для местных артистов. К нему приехала жена Алена Краснова, которая привыкает к новой жизни.
На этот раз пара решила отправиться на вечеринку с русскими ребятами. Они оказались на крыше здания с видом на знаменитую надпись Hollywood. Никита веселился вместе с друзьями. А его жена облачилась в модные джинсы и топик. Она оголила плоский живот. Образ дополнила косуха. Невестка Орбакайте подчеркнула свои формы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие были в восторге от того, как она ловко переняла американский стиль. «Классная такая», «С одной вечеринки на другую», «Просто мечта! И выглядите бомбически», «Такая худышка», «Вот это жизнь!» — стали писать подписчики. Напомним, что Алла Пугачева на днях отметила день рождения. Она находится в Израиле.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды