Наташа Королева вышла на балкон в бикини, оголив манкий животик и роскошную грудь: фигура во всей красе

Наташа Королева много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России. Артистка недавно выступила в Кремле, а теперь готовится отметить свое 50-летие. Ей удается держать себя в форме. Примечательно, что она носит короткие платья и каблуки. Звезда не перестает получать комплименты.
На этот раз Наташа устроила себе отпуск. Она предстала в пляжном образе. Певица вышла на балкон в мини-бикини и лифе-бандо. Она оголила свой манкий животик. Артистка наклонилась к камере, сверкнув грудью во всей красе. Королева без стеснения демонстрировала свои формы.
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«Сегодня у меня утро в синем цвете. Похвастаюсь вот этой моделькой. Мне очень она нравится! Очень удобный купальник, хорошо держит немаленькую грудь. Комфортные плавки и такой летящий халатик», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наташа. Многие поразились тому, в какой она находится форме.
«Ох, конфетка», «Просто богиня», «Ну тут хороша со всех сторон», «Вот это русалка», «Шикарная фигура», «Классно! Так выглядит зависть», «Бесподобная», «Вот так нужно выглядеть в купальнике», — стали писать подписчики.