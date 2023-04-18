Наташа Королева вышла на балкон в бикини, оголив манкий животик и роскошную грудь: фигура во всей красе

На этот раз Наташа устроила себе отпуск. Она предстала в пляжном образе. Певица вышла на балкон в мини-бикини и лифе-бандо. Она оголила свой манкий животик. Артистка наклонилась к камере, сверкнув грудью во всей красе. Королева без стеснения демонстрировала свои формы.

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