Живот навис над трусишками: 43-летняя жена Степы Меньщикова скинула одежду, засветив женственные формы

Бывшие участники «Дома-2» супруги Степан Меньщиков и Ангелина Монах на днях воссоединились. Степан прилетел из Москвы к жене Ангелине и дочери Степане в Таиланд, где они живут уже пару месяцев.

Сейчас семейство наслаждается отдыхом и жаркой погодой. В микроблоге Ангелина Монах рассказала, что все вместе они отправились в аквапарк в Паттайе.

43-летняя Ангелина Монах скинула одежду и осталась в одном бикини, засветив свою женственную фигуру.

Ангелина Монах показала, что у нее довольно объемный животик, который свисает над трусиками от бикини.

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