«Ну что за куколка»: Агата Муцениеце показала, как семилетняя дочка Павла Прилучного поет

Примечательно, что Агата занимается танцами и вокалом. А когда она вела шоу «Голос. Дети» ее наследники тоже захотели заниматься вокалом. На этот раз актриса засняла свою семилетнюю дочку в белой рубашке. Она исполнила песенку из мультика «Маша и медведь» – «Песня про дружбу».

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