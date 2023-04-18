«Ну что за куколка»: Агата Муцениеце показала, как семилетняя дочка Павла Прилучного поет

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она продолжает строить карьеру. Не так давно Агата стала главной звездой в кабаре театре Crave. Примечательно, что она успевает посещать светские мероприятия, гастролировать, а также воспитывать двоих детей, рожденных от Павла Прилучного. Иногда сын Тимофей и дочка Мия гостят у своего отца.
Примечательно, что Агата занимается танцами и вокалом. А когда она вела шоу «Голос. Дети» ее наследники тоже захотели заниматься вокалом. На этот раз актриса засняла свою семилетнюю дочку в белой рубашке. Она исполнила песенку из мультика «Маша и медведь» – «Песня про дружбу».
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«Ну что за куколка моя», – написала Муцениеце.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что у Мии настоящий талант. «Какая она красивая», «Голосок чарующий», «Ну прям талантливая», «Она так похожа на маму», «Ох, как круто», — стали писать подписчики.