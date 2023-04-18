«Ох уж этот период гнездования»: беременная Зепюр Брутян в облегающем платье продемонстрировала внушительный живот

Зепюр Брутян является актрисой. Она снялась в сериале «В клетке», а в 2022 году актриса закрутила роман с коллегой Павлом Прилучным. Они сыграли пышную свадьбу. Примечательно, что артист стал регулярно выходить в свет с избранницей. А минувшей зимой пара объявила, что ждет ребенка. В скором времени у молодой звезды родится первенец.
На этот раз Брутян решила выйти из дома. Она начала активно готовится к появлению ребенка. Актриса запечатлелась в лифте, облачившись в трикотажное облегающее платье молочного цвета и песочный тренч. Сумка Prada дополнила лук. Жена Прилучного была с легким макияжем, а волосы собрала в высокий хвост.
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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
«Ох уж этот период гнездования в ожидании baby. Кому это знакомо? Много ли у меня здесь беременяшек и молодых мамочек?» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. «Мой сладкий пузатик, люблю», — отреагировала на пост мама Брутян. «Очень идет беременность, красивая», «Первый год самый тяжелый, потом привыкнете», «У вас помощников много будет», — стали писать подписчики.