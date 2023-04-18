«Ох уж этот период гнездования»: беременная Зепюр Брутян в облегающем платье продемонстрировала внушительный живот

На этот раз Брутян решила выйти из дома. Она начала активно готовится к появлению ребенка. Актриса запечатлелась в лифте, облачившись в трикотажное облегающее платье молочного цвета и песочный тренч. Сумка Prada дополнила лук. Жена Прилучного была с легким макияжем, а волосы собрала в высокий хвост.

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