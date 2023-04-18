Слониха с необъятным животом: Алиана Устиненко из «Дома-2» показала, какой стала к финалу беременности — 39 недель

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко готовится во второй раз стать мамой. У ее старшего сына Роберта, рожденного в браке Алианы с Сашей Гобозовым, появится сестренка.
Рожать Алиане Устиненко уже совсем скоро. Срок беременности — 39 недель. В микроблоге Алиана Устиненко пожаловалась на свои огромные объемы. К финалу беременности она стала напоминать слониху с большущим животом.
В соцсети Алиана Устиненко показала, как выглядит сейчас. Она надела летнее платье в обтяжку, которое подчеркнуло ее живот. Алиана призналась, что вся одежда ей стала мала.
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«Уже достаю из закромов все тянущиеся вещи, потому что официально носить нечего. Периодически у мужа тырю что-то, но иногда хочется что-то красивое», — поделилась беременная Алиана Устиненко.
Беременная Алиана Устиненко и ее огромный живот. Фото: соцсети