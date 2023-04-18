Слониха с необъятным животом: Алиана Устиненко из «Дома-2» показала, какой стала к финалу беременности — 39 недель

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко готовится во второй раз стать мамой. У ее старшего сына Роберта, рожденного в браке Алианы с Сашей Гобозовым, появится сестренка.

Рожать Алиане Устиненко уже совсем скоро. Срок беременности — 39 недель. В микроблоге Алиана Устиненко пожаловалась на свои огромные объемы. К финалу беременности она стала напоминать слониху с большущим животом.

В соцсети Алиана Устиненко показала, как выглядит сейчас. Она надела летнее платье в обтяжку, которое подчеркнуло ее живот. Алиана призналась, что вся одежда ей стала мала.

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