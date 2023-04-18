Грыжи, малярные мешки и птоз: врач объяснил, какие заболевания Аллы Пугачевой могли изменить ее внешность в Израиле

Певица Алла Пугачева накануне разместила в микроблоге свой фотопортрет, обескуражив поклонников.
Со снимка смотрела молодая женщина, отдаленно напоминающая Аллу Борисовну. Даже сильно отфотошопив кадр, Алла Пугачева не смогла скрыть возрастные изменения на лице. По словам пластического хирурга Александра Вдовина, нюансы во внешности Аллы Пугачевой свидетельствуют не только о наличии возрастных изменений, что вполне логично, но и о серьезных проблемах со здоровьем.
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Алла Пугачева показала себя юной дивой. Фото: соцсети
«В целом у Пугачевой сейчас наблюдается птозирование нижней трети лица (птоз — опущение мягких тканей под действием земного притяжения. — Прим. авт.). Необходима помощь аппаратных технологий и инъекционных методик для восстановления плотности кожного лоскута и сокращения. У Аллы Борисовна также страдает зона под глазами: видна сильная отечность. Первая причина — грыжи и малярные мешки. Также отечность возникает и при наличии других, более серьезных проблем в организме. Тут, конечно, ей необходимо пройти полное обследование, чтобы понять причину. Что касается малярных мешков, то от них можно избавиться с помощью специального аппарата», — отметил пластический хирург Александр Вдовин.
По материалам MK.RU