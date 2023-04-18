Грыжи, малярные мешки и птоз: врач объяснил, какие заболевания Аллы Пугачевой могли изменить ее внешность в Израиле

«В целом у Пугачевой сейчас наблюдается птозирование нижней трети лица (птоз — опущение мягких тканей под действием земного притяжения. — Прим. авт.). Необходима помощь аппаратных технологий и инъекционных методик для восстановления плотности кожного лоскута и сокращения. У Аллы Борисовна также страдает зона под глазами: видна сильная отечность. Первая причина — грыжи и малярные мешки. Также отечность возникает и при наличии других, более серьезных проблем в организме. Тут, конечно, ей необходимо пройти полное обследование, чтобы понять причину. Что касается малярных мешков, то от них можно избавиться с помощью специального аппарата», — отметил пластический хирург Александр Вдовин.