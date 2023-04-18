«Растяжки не было»: Волочкова рассказала, что пришла в балет без каких-либо физических задатков

В новом интервью известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что когда она только увлеклась танцами, у нее не оказалось никаких физических задатков.

В пять лет будущая артистка посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре и поставила перед собой цель поступить в балетное училище, а потом стать звездой сцены. В тот момент она еще думала, что балет — это сказка. Позже мир высокого искусства оказался для Анастасии «клубком целующихся змей».

Но когда в девять лет Волочкова пришла в училище (ныне Академию русского балета имени Вагановой), выяснилось, что у нее нет необходимых физических задатков.

«Растяжка, которая кого-то будоражит, кого-то восхищает, кого-то возмущает, кто-то завидует — не было ничего. Ни гибкости, ни прыжка, ни подъема», — призналась прима в передаче «Тет-а-тет с Марусей» на канале 360.

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