Пирожки, картошка по-русски: Анна Нетребко устроила роскошное застолье в своей квартире в Вене

16 апреля Анна решила отпраздновать Пасху. Она позвала к себе двухуровневую квартиру в Вене близких и друзей. Певица облачилась в зеленый костюм с перьями в пижамном стиле. Она приготовила вареную картошку с маслом и укропом по-русски, пирожки, плов, салаты, а также куличи и крашеные яйца. Артистка повеселилась с гостями.

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