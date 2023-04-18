Пирожки, картошка по-русски: Анна Нетребко устроила роскошное застолье в своей квартире в Вене

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных оперных певиц. Артистка регулярно ездит на гастроли. Она не скрывает, что в 2022 году у нее возникли проблемы с концертами, так как некоторые театры отказались с ней работать. В Россию звезда также перестала приезжать.
16 апреля Анна решила отпраздновать Пасху. Она позвала к себе двухуровневую квартиру в Вене близких и друзей. Певица облачилась в зеленый костюм с перьями в пижамном стиле. Она приготовила вареную картошку с маслом и укропом по-русски, пирожки, плов, салаты, а также куличи и крашеные яйца. Артистка повеселилась с гостями.
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Фото: соцсети звезды
«Девичьим коллективом чудно встретили Пасху! С праздником!» — написала Анна.
Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Другие отметили, что она устроила роскошный праздник. «Как же красиво и вкусно накрыт стол!», «Девочки, какие вы все классные», «Столько красоты, обаяния, искренности и веселья!», «Красиво и вкусно», — написали подписчики.