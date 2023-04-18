Настя Ивлеева переписала свою компанию на девушку из деревни Разметелево

Не так давно появилась информация о том, что Ивлеева передала свой бизнес девушке по имени Анна Самакова.

О новой бизнес-леди известно только то, что она родом из деревни Разметелево, которая находится в Ленинградской области. То есть Анна является землячкой Ивлеевой, а возможно, даже приходится ей родственницей.

Пока не ясно, для чего Насте потребовалось проворачивать подобную схему. Сама она комментариев на этот счет не дает.

Адвокат Кирилл Прозоров объяснил, что так поступают тогда, когда хотят избежать экономических рисков.

«Некоторые граждане используют формальную передачу активов аффилированным лицам, предвидя грядущую процедуру банкротства», — говорит специалист.

Или когда планирует сэкономить на налогах. Хотя, если судить по отчетности ООО «Ивлеева продакшн» за прошлый год, в таких перестановках не было никакой необходимости. К тому же подобные махинации налоговая отслеживает на раз-два.

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Источник: super.ru