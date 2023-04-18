Разговаривают на английском без запинки: Галина Юдашкина засняла, как сыновья устроили пикник для маленькой сестренки

Галина Юдашкина является дочкой знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина. Она также занимается руководством Модного дома, создает коллекции нарядов для детей. Несколько лет бизнесвумен работала в Китае, а теперь она переехала в Дубай с семьей. Наследница маэстро растит троих детей: Анатолия, Аркадия и Агату.
На этот раз Галина решила поделиться трогательными кадрами. Она подловила семилетнего Анатолия и пятилетнего Аркадия, которые решили поиграть с маленькой сестренкой. Девочка сиделе в бодике и нагрудником прямо на полу.
Мальчики стали расстилать плед и расставлять игрушечную посуду, чтобы устроить пикник. Примечательно, что они говорили на английском языке. Девочка размахивала руками и наблюдала за всеми.
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«Боже, я просто люблю их», – отметила Юдашкина.
Поклонники восхитились тем, какие заботливые сыновья растут у Галины. Многие также осыпали комплиментами ее дочку. «Ну это очаровательно», «Так классно, что они говорят на английском», «Ой, как они играют, это шикарно», — стали писать подписчики.
Внуки Валентина Юдашкина. Фото: соцсети