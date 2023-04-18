Разговаривают на английском без запинки: Галина Юдашкина засняла, как сыновья устроили пикник для маленькой сестренки

На этот раз Галина решила поделиться трогательными кадрами. Она подловила семилетнего Анатолия и пятилетнего Аркадия, которые решили поиграть с маленькой сестренкой. Девочка сиделе в бодике и нагрудником прямо на полу.

Мальчики стали расстилать плед и расставлять игрушечную посуду, чтобы устроить пикник. Примечательно, что они говорили на английском языке. Девочка размахивала руками и наблюдала за всеми.

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