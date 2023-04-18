Подражает принцессе: Меган Маркл использует наряды Кейт Миддлтон, визуально скрывая свой изъян

По мнению стилиста, Маркл специально имитирует природную стать Миддлтон. Для этого она подбирает определенный фасон нарядов.

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«Меган немного меньше ростом, чем Кейт. Из-за этого у нее узкие плечи», — пояснил эксперт.

По его словам, чтобы скрыть этот недостаток, герцогиня Сассекская выбирает наряды, которые визуально расширяющие плечи. Этот прием она применила даже на своей свадьбе. У ее венчального платья был вырез в форме лодочки, который визуально расширяет линию плеч, пишет ФАН, ссылаясь на издание Express.co.uk.