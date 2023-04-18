Подражает принцессе: Меган Маркл использует наряды Кейт Миддлтон, визуально скрывая свой изъян

Кейт Миддлтон уже давно смогла покорить англичан. Она многих восхищает не только своими манерами, но чувством стиля. Ее образы всегда продуманы до мелочей. А вот Меган Марк часто нарушала королевские протоколы. Порой она позволяла себе очень смелые луки. Стилист Хэлли Абрамс раскрыла способ жены принца Гарри подражать принцессе Уэльской.
По мнению стилиста, Маркл специально имитирует природную стать Миддлтон. Для этого она подбирает определенный фасон нарядов.
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«Меган немного меньше ростом, чем Кейт. Из-за этого у нее узкие плечи», — пояснил эксперт.
По его словам, чтобы скрыть этот недостаток, герцогиня Сассекская выбирает наряды, которые визуально расширяющие плечи. Этот прием она применила даже на своей свадьбе. У ее венчального платья был вырез в форме лодочки, который визуально расширяет линию плеч, пишет ФАН, ссылаясь на издание Express.co.uk.
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press