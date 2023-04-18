Севастьянова в алом мини-бикини оголила свои прелести: лифчик не по размеру не скрыл упругие «мячики»

Каролина Севастьянова уже давно стала художественной гимнасткой. Она не скрывает, что покинула спорт, когда завоевала олимпийское золото. Примечательно, что в свои 27 лет она уже стала знаменитой.
Каролина много путешествует. Она продолжает держать себя в форме, а также регулярно носит смелые наряды.
Примечательно, что Севастьянова недавно приехала в Дубай. Она решила отдохнуть в компании подруг. На этот раз гимнастка оголила свои прелести, загорая на пляже. Она покрасовалась в алом мини-бикини, показав грудь во всей красе в лифчике не по размеру. Каролина не стала прятать плоский животик и длинные ноги.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка. Многие осыпали ее комплиментами.
«Вот это нимфа», «Надо же быть такой идеальной», «Просто персик», «Грудь убежала», «Сдобная, как пирожок», «Ну тут все лишает дара речи», «Украсила пляж своими ногами», — стали писать подписчики.