Севастьянова в алом мини-бикини оголила свои прелести: лифчик не по размеру не скрыл упругие «мячики»

Каролина Севастьянова уже давно стала художественной гимнасткой. Она не скрывает, что покинула спорт, когда завоевала олимпийское золото. Примечательно, что в свои 27 лет она уже стала знаменитой.

Каролина много путешествует. Она продолжает держать себя в форме, а также регулярно носит смелые наряды.