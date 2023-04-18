Михаила Цивина, обвиняемого в присвоении имущества семьи Алексея Баталова, заключили под стражу

18 апреля Замоскворецкий суд Москвы ужесточил меру пресечения Михаилу Цивину. Юрист, обвиняемый по уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», заключен под стражу, на чем настояла прокуратура.

Об этом сообщает издание StartHit, отмечая, что обвиняемый пробудет под арестом три месяца. Его жена Наталья Дрожжина в настоящее время находится в больнице под наблюдением врачей. Свою вину супруги не признают.

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Напомним, пару подозревают в махинациях с недвижимостью покойного актера Алексея Баталова. Подробности о процессе читайте на сайте Teleprogramma.pro.