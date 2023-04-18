Две ночи подряд: Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо станцевали вместе на музыкальном фестивале

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Как передает издание People, что 37-летняя Ирина и 48-летний Лео танцевали вместе в толпе зрителей, но вряд ли стоит расценивать это как роман, так как эти двое — «давние друзья». Рядом с парочкой тусовались их приятели — модель Стелла Максвелл и актер Тоби Магуайр.

А была бы классная история, если бы большой любитель моделей Лео приударил за бывшей возлюбленной Брэдли Купера.