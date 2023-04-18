Две ночи подряд: Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо станцевали вместе на музыкальном фестивале

Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо

Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо. Фото: Global Look Press

По информации западных СМИ, пару связывают только дружеские отношения.

Супермодель из России Ирина Шейк и голливудский актер Леонардо Ди Каприо отлично провели время вместе на музыкальном фестивале «Коачелла» в Калифорнии.

Папарацци сфотографировали двух звезд, стоящих достаточно близко друг к другу и выглядящих довольно уютно вместе, на вечерних концертах 15 и 16 апреля.

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Как передает издание People, что 37-летняя Ирина и 48-летний Лео танцевали вместе в толпе зрителей, но вряд ли стоит расценивать это как роман, так как эти двое — «давние друзья». Рядом с парочкой тусовались их приятели — модель Стелла Максвелл и актер Тоби Магуайр.

А была бы классная история, если бы большой любитель моделей Лео приударил за бывшей возлюбленной Брэдли Купера.

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