«Готовится почва для всепрощения»: Поплавская дала прогноз, как Пугачева вернется в Россию

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская сделала прогноз о том, как бежавшая из России певица Алла Пугачева вернется на родину. «Красная шапочка» уверена, что это произойдет и именно при таких обстоятельствах. Она предлагает дождаться будущего и сверить ее версию с реальными событиями.

«Наблюдая за поведением Максима Галкина* и разными выступлениями в России в защиту А.Б., делаю вывод, что готовится почва для «всепрощения». Максим все яростнее изливает желчь, отчаянно критикует наши власти, своих коллег, простых россиян. Местами это выглядит каким-то специальным, натужным. Любому понятно, что с таким бэкграундом ему назад дороги нет. Ему остается только рубить последние концы», - пишет Поплавская в Telegram.

«Но Алла молчит, изредка отвечая на колкости. Не дает обиженные интервью, как некоторые сбежавшие. Зато приближенные к «семье» артисты вовсю нахваливают Пугачеву и называют ее достоянием страны. Мол, россияне должны иметь совесть и помнить, кто для них «Примадонна». И даже в Госдуме грозят пальчиком господину Бородину, чтобы не смел травить А.Б.»

«В ближайшее время возможен сценарий: Алла Борисовна отречется от Галкина. Заявит, что они стали совершенно разными людьми, что она не разделяет его ненависти к России и даже глубоко осуждает. А потому разводится с предателем, который ввел ее в заблуждение и подставил перед всем честным народом. Не милый он! И потому не мил шалаш с ним на чужой земле! Просите, россияне, что оставила страну в такой тяжелый час. И спеть могу, чтобы свою вину загладить!»

«Ну кто возьмется судить вероломно обманутую женщину? Да в него же первым полетит камень. И вот страна сама уже прощенья просит, что не поняла обмана и не спасла кумира из лап шута-тирана. Прости нас Алла! Мы с тобой!»