Соблазнительная Муцениеце засветила родинку в пикантном месте: зрелище откровенное

Звезда кино и театра Агата Муцениеце этой весной дебютировала на сцене эротического шоу. Она заменила Екатерину Варнаву в программе «Абсолютно нага», и зрителям повезло увидеть точеные формы бывшей жены Павла Прилучного.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
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Теперь до конца сезона Муцениеце будет радовать поклонников своими выступлениями. На этот раз красотка сделала селфи из закулисья, блеснув откровенным декольте. На пикантном месте у актрисы – родинка, соблазнительно выглядывающая оттуда на радость поклонникам. После оголения на сцене Агата потеряла всякое стеснение.