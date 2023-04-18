Новости шоу-бизнеса: Бычков раскрыл размер мизерной пенсии, дети Валерии даже не здороваются с отцом-тираном, сколько денег ушло на фильм «Вызов»

Дети Валерии не общаются с отцом
Певица Валерия высказалась о том кошмаре, в котором жила с Александром Шульгиным. Ей пришлось пережить насилие, и трое детей были свидетелями этому. Лишь на самом маленьком Арсении ситуация не отразилась, а старшие обращались к психологам. Теперь они не общаются с отцом, а на улице не здороваются, проходят мимо.
Сколько денег потратили на фильм в космосе
Снятый в космосе фильм «Вызов» обошелся в копеечку бюджету, Первому каналу и спонсорам. Константин Эрнст озвучил цифру: это порядка одного миллиарда рублей.
Бычков пожаловался на крохотную песнию
Виктор Бычков, сыгравший егеря Кузьмича в «Особенностях национальной рыбалки» и других комедиях, пожаловался, что пенсия у него была 12,5 тысяч. Не так давно подняли до 17. На жизнь не хватает, поэтому вынужден работать.