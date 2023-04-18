Новости шоу-бизнеса: Бычков раскрыл размер мизерной пенсии, дети Валерии даже не здороваются с отцом-тираном, сколько денег ушло на фильм «Вызов»

Дети Валерии не общаются с отцом

Певица Валерия высказалась о том кошмаре, в котором жила с Александром Шульгиным. Ей пришлось пережить насилие, и трое детей были свидетелями этому. Лишь на самом маленьком Арсении ситуация не отразилась, а старшие обращались к психологам. Теперь они не общаются с отцом, а на улице не здороваются, проходят мимо.