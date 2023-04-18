Севастьянова соблазнительно стиснула прелести в декольте: такой откровенности еще не было!

Гимнастка Каролина Севастьянова отдыхает в Дубае, но не спешит радовать подписчиков снимками в бикини. Вместо этого красотка делится кадрами в разных нарядах, но и от них у людей дух захватывает настолько, что падают в обморок.

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На этот раз красотка Каролина крупным планом засветила декольте. пышные формы Севастьянова стиснула в белом топе без лямок, и зрелище получилось не для слабонервных. Люди обсуждают в фан-группе, что такой откровенности гимнастка еще не демонстрировала, мол, получилось эффектно, впечатляюще и незабываемо.