«Для меня это больная тема»: Ефременкова сделала важное заявление про близнецов

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова вернула одного из близнецов себе. Малыш ночевал с отцом, так же Мондезир вводил прикорм крохе. Два богатыря теперь с мамочкой, и она счастлива.

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Ефременкова выложила сыновей вместе, и подписчики увидели, как они подросли. Крохам скоро исполняется семь месяцев, и звезда пообещала, что рассекретит их имена. А также покажет, ведь поклонники давно ждут знакомства с крошками.

«А познакомим только после крестин. Когда они будут, не знаю. Для меня это больная тема», - призналась звезда.

Уточним, что Ефременкова до сих пор не сообщила, как зовут ребятишек, как и ни разу не показывала их лиц.