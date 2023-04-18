Наталья Рудова без бюстгальтера поманила прелестями: бесстыдство на ночь

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова к лету готова. Красотка добилась идеальной формы и теперь частенько хвастается фигурой, вызывая восхищение у поклонников и зависть у хейтеров.

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На этот раз звезде не спалось, и она решила вновь подразнить онлайн-публику точеными формами. Нарядившись в кроп-топ и джинсы на низкой посадке, Рудова покрутилась перед зеркалом, демонстрируя себя во всей красе. Причем, отказалась от бюстгальтера, чего не смогли не заметить зрители даже при всем желании.

«А вы чем заняты в 00:22?» - вопрошает красотка у фолловеров. Будто бы не знает, что все они смотрят за ней.