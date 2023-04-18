«А кто это?»: новое фото Пугачевой шокировало людей – на себя не похожа

Алла Пугачева встретила свое 74-летие на чужбине. Одинокая и покинутая мужем артистка принимала поздравления от родных и друзей дистанционно – семья разбросана по миру, преданные товарищи остались в России. Поэтому ей ничего не оставалось, как поблагодарить поздравивших публично – она обратилась к ним в соцсети.

«Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения. Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте», - написала певица.

При этом, артистка запостила свое новое фото. Правда, портрет вызвал недоумение у подписчиков. Лицо артистка обработала сильной ретушью так, что угадать возраст оказалось нереально. Это не первый раз, когда Примадонна злоупотребляет фильтрами и фотошопом, за что ее нещадно раскритиковал шокированные обманом люди.

«Фильтры не спасли», «Это не аккаунт Аллы. Она бы уволила всех, кто дал разрешение на такое фото», «А кто это? Капец», «А зачем такое выставлять? Ведь все знают, как она может выглядеть в 74 года», «Эта фотография шутка?»,«Фотография кошмар», «Жуткое фото», «Боже, кто это?» - не верят своим глазам люди.

Пластический хирург Александр Вдовин в беседе с сайтом mk.ru допустил, что Алла выглядит неидеально потому, что давно не посещала косметолога. У нее проявились возрастные изменения, которые можно исправить.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»