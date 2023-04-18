«Ох, какой вид»: Муцениеце распахнула рубашку, сверкнув своими «буграми страсти» прямо на публике

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она продолжает строит карьеру после того, как к ней пришел успех. Многие знаю ее по роли в сериале «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным она стала соглашаться на более смелые роли и даже теперь выступает в театре кабаре, блистая в одних трусиках.
На этот раз Агата отправилась на гастроли. Она приехала в Волгоград с труппой. Актриса отыграла на сцене, меняя образы. В какой-то момент она стала танцевать, расстегнув рубашку. Артистка оголила плоский живот и упругий бюст в голубом лифчике. Муцениеце зажигательно танцевала, восхитив зрителей.
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Поклонники осыпали маму двоих детей комплиментами. «Шикарная фигура», «До чего красивая», «Ого, какие формы», «Ох, какой вид», «Просто зажигалочка», «Такая энергетика! Это ураган», «Агата всех покорила», «Можно было и раздеться», — стали писать подписчики.