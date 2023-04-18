«Ох, какой вид»: Муцениеце распахнула рубашку, сверкнув своими «буграми страсти» прямо на публике

На этот раз Агата отправилась на гастроли. Она приехала в Волгоград с труппой. Актриса отыграла на сцене, меняя образы. В какой-то момент она стала танцевать, расстегнув рубашку. Артистка оголила плоский живот и упругий бюст в голубом лифчике. Муцениеце зажигательно танцевала, восхитив зрителей.

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