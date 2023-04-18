На шоу «Маска» выгнали Хомяка: продюсеры с ним намучились

В десятом выпуске шоу «Маска» на НТВ разоблачили Хомяка. Им оказалась певица Анита Цой, голос которой членам жюри мерещился буквально с первого сезона чуть ли не в каждом участнике.

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Однако, гладким участие Цой в проекте не назовешь. Артистка признается, что и ей, и создателям проекта пришлось выкручиваться так, чтобы звезду не разоблачили в первом же выпуске.

«Я обладатель уникального тембра, который узнают все и всегда. Спрятать его практически невозможно» - объяснила певица. И призналась: «Я была уверена, что долго скрываться не получится. Музыкальные продюсеры намучились с моим голосом. Их главной задачей было научить меня искусно скрывать мои обертона. И я счастлива, что мне, неуловимой Аните Цой – мему четырех сезонов, удалось так долго водить за нос всех членов жюри».

Тем не менее, с задачей команда Цой справилась, и артистка в костюме Хомяка смогла выступить в 10 из 12 программах.

По материалам сайта kp.ru