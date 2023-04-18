Романа Костомарова готовят к нескольким новым операциям: «Домой еще нескоро»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров идет на поправку. Он четвертый месяц в реанимации, и сейчас оттуда доносятся лишь благие вести. Правда, до выписки домой спортсмену еще далеко. Дело в том, что у атлета впереди несколько вмешательств.

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования - реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу самостоятельным человеком», - передает ТАСС слова источника.

Фигурист, напомним, перенес несколько операций по ампутации – у него отняли ноги и кисти рук из-за прогрессирующего некроза. Роман стойко перенес происходящее и намерен восстановить мышечную активность посильными упражнениями – это важно для последующего протезирования.

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