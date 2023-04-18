«Оказывается у меня были свои нормальные брови»: Алсу наглядно показала, как ее лицо изменилось за 30 лет

Алсу решила поделиться архивным фото. Она показала, как выглядела в 9 лет. Тогда певица носила брекеты, а ее брови были более густыми. Затем она выложила свежее свое фото для сравнения. Сама артистка заметила лишь незначительные изменения и посмеялась над слухами про пластику.

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