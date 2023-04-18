«Оказывается у меня были свои нормальные брови»: Алсу наглядно показала, как ее лицо изменилось за 30 лет

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Певица для миллионов поклонников остается эталоном красоты. Она всегда тщательно подбирает себе наряды. Артистка также следит за внешностью и в 39 лет может похвастаться гладкой кожей. Она не скрывает, что посещает косметолога.
Алсу решила поделиться архивным фото. Она показала, как выглядела в 9 лет. Тогда певица носила брекеты, а ее брови были более густыми. Затем она выложила свежее свое фото для сравнения. Сама артистка заметила лишь незначительные изменения и посмеялась над слухами про пластику.
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«Оказывается у меня были свои нормальные брови. Как выяснилось, не так уж много пластических операций я сделала», – написала звезда.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились внешностью Алсу. Многие осыпали ее комплиментами и отметили, что певица обладает уникальной красотой.