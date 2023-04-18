Рудова в монокини в облипку оголила свои «горячие булочки»: повернулась к народу упругим тылом

На этот раз Рудова решила ответить на вопросы поклонников. Она призналась, что не вела бы себя так, как ее героиня в сериале «Татьянин день». При этом актриса выложила фото, на котором предстала в белом монокини. Она позировала на пляже козырнув изящными формами. Наталья оголила свои упругие ягодицы.

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