Рудова в монокини в облипку оголила свои «горячие булочки»: повернулась к народу упругим тылом

Наталья Рудова уже давно прославилась, так как снимается в кино. Она успела прославиться благодаря роли в сериале «Татьянин день». Потом актриса также снималась в более откровенных образах. Она в свои 39 лет не перестает работать над фигурой. Звезда всегда занимается спортом и часто носит смелые наряды.
На этот раз Рудова решила ответить на вопросы поклонников. Она призналась, что не вела бы себя так, как ее героиня в сериале «Татьянин день». При этом актриса выложила фото, на котором предстала в белом монокини. Она позировала на пляже козырнув изящными формами. Наталья оголила свои упругие ягодицы.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая фигура», «Шикарная женщина», «Сложно поверить, что у вас не всегда была такая фигура», «Ох, вот это округлости», «Самый смак», «Богиня», «Вам бы сыграть русалку», — стали писать подписчики.