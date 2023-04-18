«Когда встречаются на улице, не здороваются»: дети певицы Валерии прекратили общение с Шульгиным

Также Валерия затронула тему домашнего насилия, которую пережила в браке с Александром Шульгиным. Она не стала скрывать, что это отразилось и на детях, которым пришлось обратиться к помощи психологов.

«Если мужчина хоть один раз поднял на вас руку, то это обязательно случится второй раз. Это будет всегда. Если он может перейти эту грань – все», – отметила артистка.

По ее словам, дочка после таких эпизодов испытывала панические атаки.

«Вспоминались ситуации, когда в доме было опасно. Один момент явился таким триггером, когда он внезапно приехал в Аткарск, где мы скрывались от него. Она возвращалась из школы и поворачивается, и такой силуэт на фоне окна в подъезде. И потом она боялась испугаться, боялась этой ситуации», – рассказала звезда.

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