«Когда встречаются на улице, не здороваются»: дети певицы Валерии прекратили общение с Шульгиным

Валерия уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она является одной из самых популярных исполнительниц в стране. Примечательно, что она также успела стать мамой троих детей: Артемия, Арсения и Шены. В гостях у Натальи Подольской артистка рассказала, как воспитывала их и с какими трудностями столкнулась.
Также Валерия затронула тему домашнего насилия, которую пережила в браке с Александром Шульгиным. Она не стала скрывать, что это отразилось и на детях, которым пришлось обратиться к помощи психологов.
«Если мужчина хоть один раз поднял на вас руку, то это обязательно случится второй раз. Это будет всегда. Если он может перейти эту грань – все», – отметила артистка.
По ее словам, дочка после таких эпизодов испытывала панические атаки.
«Вспоминались ситуации, когда в доме было опасно. Один момент явился таким триггером, когда он внезапно приехал в Аткарск, где мы скрывались от него. Она возвращалась из школы и поворачивается, и такой силуэт на фоне окна в подъезде. И потом она боялась испугаться, боялась этой ситуации», – рассказала звезда.
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Наталья Подольская и Валерия. Фото: кадр из YouTube-канала
Теперь Валерия уверена, что отца дети простили. Она пояснила Арсений был маленьким и ситуация его почти не затронула. А старшие теперь не думают об отце.
«Просто пустота. Они не общаются. Сейчас что есть, что нет. Даже, когда встречаются на улице, не здороваются. Мы случайно шли, и тут идет этот человек. Просто мимо прошли. Несколько раз так встречались», – рассказала певица для YouTube-шоу «Ваша Наташа».