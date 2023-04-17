Валя Карнавал в розовом топике сверкнула своими «дыньками»: бесстыдно выпятила «щель порока»

На днях Валя намекнула, что рассталась с возлюбленным. Однако оказалось, что они просто поссорились. 17 апреля она поделилась новым фото, объявив о воссоединении. Блогерша предстала в розовом топике и толстовке. Она оголила пышные полушария груди, сверкнув своей ложбинкой. Карнавал покрасовалась без макияжа.

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