Валя Карнавал в розовом топике сверкнула своими «дыньками»: бесстыдно выпятила «щель порока»

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимает видео для соцсетей, которые набирают миллионы просмотров. А также блондинка поет. Все чаще она выступает на фестивалях и премиях. В 21 год Валя уже богата и знаменита. Она не стесняется носить дерзкие наряды. И это при том, что у нее есть жених Саша Стоун.
На днях Валя намекнула, что рассталась с возлюбленным. Однако оказалось, что они просто поссорились. 17 апреля она поделилась новым фото, объявив о воссоединении. Блогерша предстала в розовом топике и толстовке. Она оголила пышные полушария груди, сверкнув своей ложбинкой. Карнавал покрасовалась без макияжа.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники были рады были хорошим новостям. Некоторые заметили, что Валя постройнела. «Стала другая», «Ох, узнала лишь по декольте», «Какая Барби! Просто вау», «Грудь не поместилась в топик», «До чего это соблазнительно», — стали писать подписчики.