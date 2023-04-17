Нюша в тугих лосинах наклонилась, оттопырив свои аппетитные «половинки ореха» на камеру – вот это зрелище

На этот раз Нюша вернулась в Дубай после поездки на родину. Она сразу отправилась на тренировку. Певица в кроп-топе и тугих лосинах делала упражнения со штангой. Она поднимала ее, выталкивая таз вверх, а также делала приседания. Артистка выпятила пятую точку, продемонстрировав округлые ягодицы во всей красе.

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