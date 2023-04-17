Нюша в тугих лосинах наклонилась, оттопырив свои аппетитные «половинки ореха» на камеру – вот это зрелище

Нюша уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из самых известных персон в России. Певица недавно начала активно готовится к новым выступлениям. Она занимается спортом, чтобы вернуться в форму после родов. У артистки растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Звезда старается похудеть, но уже не отказывается от смелых нарядов.
На этот раз Нюша вернулась в Дубай после поездки на родину. Она сразу отправилась на тренировку. Певица в кроп-топе и тугих лосинах делала упражнения со штангой. Она поднимала ее, выталкивая таз вверх, а также делала приседания. Артистка выпятила пятую точку, продемонстрировав округлые ягодицы во всей красе.
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Поклонники были ошарашены увиденным. Многие поразились тому, как выглядит мама двоих детей. «Вот это формы», «Ой, я думала лосины лопнут», «Так опасно вы наклонились, ух», «Ой, вот это вид», «Какая вы смелая», «Орех мощный», «Красота! Сочная такая», — стали писать подписчики.