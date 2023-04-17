«Нельзя было так себя вести»: Валерия призналась, что подняла руку на свою дочку

По словам Валерии, ей было сложно со старшим сыном Артемием, который был гиперактивным. У него были сложности в усидчивости и в школе, но потом его отправили учиться за границу, что улучшило ситуацию. А вот дочку Шену певица не отпустила в Швейцарию после одного инцидента.

«Это было единожды. Это был тот самый момент, когда она училась в швейцарской школе. Она приехала к нам на каникулы и за день до отъезда приключилась эта история. Мы заплатили за год учебы. До этого ей подарили телефон, первый смартфон.

Она пошла с какими-то мальчишками, девчонками. Большая компания. Мальчишки притащили пиво, как потом сказали. Где-то они выпили. Телефон у нее украли. Она возвращается домой заплаканная.

По лицу макияж размазан. Быстрым шагом идет к себе в комнату. Я так сморю: это что, моя девочка? Я говорю: ну-ка посмотри на меня? Там, наверное, была одна бутылка пива, но аромат, ты понимаешь. Запах от дыма. Нельзя было так себя вести. Я первый и последний раз в своей жизни просто влепила ей пощечину. Она села, заплакала.