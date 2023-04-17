«Нельзя было так себя вести»: Валерия призналась, что подняла руку на свою дочку

Валерия смогла обрести счастье в личной жизни. Она уже давно счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Звезда также воспитала троих детей, рожденных от Александра Шульгина.
В беседе с Натальей Подольской для передачи «Ваша Наташа» она вспомнила про один их сложных моментов, который был ее в жизни.
По словам Валерии, ей было сложно со старшим сыном Артемием, который был гиперактивным. У него были сложности в усидчивости и в школе, но потом его отправили учиться за границу, что улучшило ситуацию. А вот дочку Шену певица не отпустила в Швейцарию после одного инцидента.
«Это было единожды. Это был тот самый момент, когда она училась в швейцарской школе. Она приехала к нам на каникулы и за день до отъезда приключилась эта история. Мы заплатили за год учебы. До этого ей подарили телефон, первый смартфон.
Она пошла с какими-то мальчишками, девчонками. Большая компания. Мальчишки притащили пиво, как потом сказали. Где-то они выпили. Телефон у нее украли. Она возвращается домой заплаканная.
По лицу макияж размазан. Быстрым шагом идет к себе в комнату. Я так сморю: это что, моя девочка? Я говорю: ну-ка посмотри на меня? Там, наверное, была одна бутылка пива, но аромат, ты понимаешь. Запах от дыма. Нельзя было так себя вести. Я первый и последний раз в своей жизни просто влепила ей пощечину. Она села, заплакала.
Валерия. Фото: кадр из YouTube-канала
Мы закрылись в ее комнате, долго сидели, разговаривали. Иосифа не пустила. У нас был разговор по душам. Наутро было принято решение, что девочка в Швейцарию не поедет. Мы потеряли деньги. У меня был большой тур, городов 30. Она поехала со мной. Мы взяли учебники, я с ней занималась», — рассказала звезда для YouTube-канала Подольской.
По словам Валерии, тогда она переживала, так как не понимала, как это могло случиться. Певица отметила, что поступила неправильно, когда подняла руку на Шену. Уже потом она узнала, что дочка много неприятностей переживала в школе в те годы.