«Превратился там в главного человека»: Валерия рассказала, чем занимается ее старший сын от Шульгина, живущий в Швейцарии

Певица Валерия уже много лет замужем за продюсером Иосифом Пригожиным. Общих детей у пары нет, но продюсер любит наследников певицы от прошлых отношений. Артистка воспитала сыновей Артемия и Арсения, а также дочку Шену. В гостях у Натальи Подольской звезда рассказала, чем они сейчас занимаются.
«Старший сын мой, Артемий, женат! Уже три года как! Ему 28 лет. Он окончил университет в Швейцарии. Он окончил музыкальную академию Беркли в Сан-Франциско. Когда он отучился и получил диплом, буквально через неделю он рассылает по разным студиями просто наудачу портфолио. И в ту же секунду ему приходит ответ из компании.
Он поехал туда и стал подмастерьем, но им сын был недолго, потому что владелец студии сразу понял, что это за парень, какие у него знания. За это время он превратился там в главного человека, он управляет компанией. У него замечательный вкус и очень острый глаз», — рассказала звезда для YouTube-шоу «Ваша Наташа».
К слову, Артемий живет и работает в Швейцарии. Порой Валерия приезжает, чтобы с ним повидаться.
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Артемий Шульгин. Фото: кадр из YouTube-канала
Также Валерия отметила, что второй сын, Арсений, с детства занимался музыкой. Он также участвовал в конкурсах и не раз побеждал. По словам певицы, у него феноменальные способности. Однако теперь он занимается своим бизнесом, живет в Москве и растит дочку Селин. А вот дочка артистки Шена стала певицей. Она пишет свои песни, а также она продюсер.