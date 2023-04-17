«Превратился там в главного человека»: Валерия рассказала, чем занимается ее старший сын от Шульгина, живущий в Швейцарии

«Старший сын мой, Артемий, женат! Уже три года как! Ему 28 лет. Он окончил университет в Швейцарии. Он окончил музыкальную академию Беркли в Сан-Франциско. Когда он отучился и получил диплом, буквально через неделю он рассылает по разным студиями просто наудачу портфолио. И в ту же секунду ему приходит ответ из компании.

Он поехал туда и стал подмастерьем, но им сын был недолго, потому что владелец студии сразу понял, что это за парень, какие у него знания. За это время он превратился там в главного человека, он управляет компанией. У него замечательный вкус и очень острый глаз», — рассказала звезда для YouTube-шоу «Ваша Наташа».