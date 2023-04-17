«Яна взяла лучшее от мамы»: Барановская устроила посиделки на кухне с сыновьями и дочкой Аршавина

16 апреля Юлия смогла провести время дома с детьми. Она отпраздновала с ними Пасху. Телеведущая предстала на кухне в платье с романтичным принтом. Она предстала без макияжа. Барановская сидела с сыновьями, которые улыбались. А вот дочка звезды выглядела серьезно. Юлия признавалась, что наследница не любит фотографироваться. На столе были куличи, пасха и крашеные яйца.

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