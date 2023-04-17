«Яна взяла лучшее от мамы»: Барановская устроила посиделки на кухне с сыновьями и дочкой Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным сама растит сыновей Артема и Арсения, а также дочку Яну. Примечательно, что недавно футболист появился на празднике, впервые за долгое время увидевшись с экс-возлюбленной.
16 апреля Юлия смогла провести время дома с детьми. Она отпраздновала с ними Пасху. Телеведущая предстала на кухне в платье с романтичным принтом. Она предстала без макияжа. Барановская сидела с сыновьями, которые улыбались. А вот дочка звезды выглядела серьезно. Юлия признавалась, что наследница не любит фотографироваться. На столе были куличи, пасха и крашеные яйца.
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Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды
«Христос Воскресе! Со светлым праздником Пасхи, дорогие мои! Здоровья крепкого всем», — написала Барановская.
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая и ее дети. «Как же они на папу похожи», «Юля, вы просто невероятная мама и женщина! Красивая, успешная, благодатная, уверенная в себе!», «Дочка какая-то расстроенная», «Яна взяла лучшее от мамы», — прокомментировали пост подписчики.