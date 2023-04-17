Рудова в трусиках оголила свои прелести: похвасталась пикантными бугорками и впадинками на «сочном» теле

На этот раз Рудова решила ответить на вопросы поклонников. Она призналась, что порой срывается и ест все, что хочется, а потом снова возвращается в форму. Актриса поделилась новыми кадрами. Она предстала в трусиках и задрала футболку. Блондинка похвасталась плоским животиком с впадинками и мышечными бугорками.

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