Рудова в трусиках оголила свои прелести: похвасталась пикантными бугорками и впадинками на «сочном» теле

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она много лет снимается в кино. Зрители ее знают по сериалу «Татьянин день» и другим проектам. Блондинка в свои 39 лет продолжает держать себя в форме. Она регулярно занимается спортом и следит за питанием. Звезда любит носить откровенные наряды.
На этот раз Рудова решила ответить на вопросы поклонников. Она призналась, что порой срывается и ест все, что хочется, а потом снова возвращается в форму. Актриса поделилась новыми кадрами. Она предстала в трусиках и задрала футболку. Блондинка похвасталась плоским животиком с впадинками и мышечными бугорками.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она стала еще более привлекательной. «Вот это результат спорта», «Какой шикарный животик», «Эти виды восхищают», «Фигура просто бесподобная», «Ох, вот это красота», «Наталья, как вы хороши», — стали писать пользователи Сети.