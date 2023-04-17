«Анджелина не любит Монако»: Боня в нежно-розовом платье появилась с подросшей дочкой на публике в Дубае

На этот раз Боня позволила 11-летней наследнице впервые самой совершить перелет на самолете. Они весь день посвятили прогулкам и шопингу. Девочка была так впечатлена, что даже хотела переехать жить в ОАЭ.

«Анджелина не любит Монако, ненавидит французскую школу, хочет учиться в international school и жить в Дубае. И Бурдж-Халифу купить!» — рассказала звезда.

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