«Анджелина не любит Монако»: Боня в нежно-розовом платье появилась с подросшей дочкой на публике в Дубае

Виктория Боня уже больше 10 лет живет в Монако. Там она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Звезда много путешествует. На этот раз она оказалась в Дубае, куда прилетела на каникулы и ее наследница.
На этот раз Боня позволила 11-летней наследнице впервые самой совершить перелет на самолете. Они весь день посвятили прогулкам и шопингу. Девочка была так впечатлена, что даже хотела переехать жить в ОАЭ.
«Анджелина не любит Монако, ненавидит французскую школу, хочет учиться в international school и жить в Дубае. И Бурдж-Халифу купить!» — рассказала звезда.
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А потом Боня отправилась на мастер-класс Сердара Камбарова — известного визажиста. Она облачилась в нежно-розовое платье с пышной юбкой. Светская львица позировала с дочкой перед фотографами. Анжелина почти доросла до мамы. Многие осыпали комплиментами 43-летнюю маму. Пользователи Сети также поразились тому, какой взрослой стала ее дочка.