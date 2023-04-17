Севастьянова козырнула фигурой «восьмеркой» в тугой юбке: «пышечки» игриво выглядывают из декольте

Каролина Севастьянова прославилась, когда стала заниматься художественной гимнастикой. Она не раз побеждала на соревнованиях и стала олимпийской чемпионкой. Но потом спортсменка завершила свою карьеру. Теперь она много путешествует, хвастается новыми нарядами, посещает рестораны. Уже несколько недель звезда отдыхает в Дубае.
На этот раз Каролина запечатлелась в белом топике и тугой юбке в горох. Она подчеркнула изгибы своей фигуры «восьмерки». Гимнастка оголила свой плоский живот и засветила свои пышные полушария груди. Севастьянова накинула на плечи жакет. Она грациозно позировала в гостиной перед ужином.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая красивая», «Ох, что за женщина», «Так соблазнительно выглядит», «Необыкновенная», «Животик — просто мечта», «Просто слов нет», «Фигурка будоражит», «Декольте тут особенно сочное», — стали писать подписчики.