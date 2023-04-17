Севастьянова козырнула фигурой «восьмеркой» в тугой юбке: «пышечки» игриво выглядывают из декольте

На этот раз Каролина запечатлелась в белом топике и тугой юбке в горох. Она подчеркнула изгибы своей фигуры «восьмерки». Гимнастка оголила свой плоский живот и засветила свои пышные полушария груди. Севастьянова накинула на плечи жакет. Она грациозно позировала в гостиной перед ужином.

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