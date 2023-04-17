Мария – копия папы: Кудрявцева в модной жилетке щегольнула с Игорем Макаровым и четырехлетней дочкой в парке

Примечательно, что 16 апреля Лера смогла провести выходной с семьей. Она отправилась на прогулку с мужем и дочкой. Также компанию ей ставил сын Жан от первого брака со своей женой и сыном Львом. Они насладились теплым вечером. Макаров нес на плечах маленькую Машу, а Макар усадил на свои плечи сына.

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