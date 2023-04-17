Мария – копия папы: Кудрявцева в модной жилетке щегольнула с Игорем Макаровым и четырехлетней дочкой в парке

Лера Кудрявцева уже много лет ведет шоу «Секрет на миллион», а также передачу «Звезды сошлись». Она почти каждый день оказывается на съемках. При этом телеведущая сама готовит и следит за домашним убранством. Она растит четырехлетнюю дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым. В последнее время часто возникают слухи о размолвке супругов.
Примечательно, что 16 апреля Лера смогла провести выходной с семьей. Она отправилась на прогулку с мужем и дочкой. Также компанию ей ставил сын Жан от первого брака со своей женой и сыном Львом. Они насладились теплым вечером. Макаров нес на плечах маленькую Машу, а Макар усадил на свои плечи сына.
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На этот раз Лера облачилась в спортивный костюм и модную жилетку лимонного цвета в цветочек. Не менее ярко выглядела Мария, которая предстала в розовой стеганой куртке с принтом в виде сердечка. Супруги сделали совместное фото, развеяв все слухи.
Поклонники восхитились трогательным кадром. «Красивая пара», «Маша просто прелесть», «Ой, ну Маша, просто чудо расчудесное! Обожаю вас!», «Ну, папина доча!», «Маша просто на папу похожа и мамину взяла изюминку!» — стали писать подписчики.
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды